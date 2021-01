Κοινωνία

Εξαφάνιση 19χρονης: Έκκληση του αδερφού της μέσω του ΑΝΤ1

Νέα τροπή στο θρίλερ, μετά την καταγγελία ότι η Άρτεμις κρατείται από δύο άνδρες παρά τη θέλησή της.

Η 19χρονη Άρτεμις, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 16 Οκτωβρίου από το Κορωπί, κρατείται παρά τη θέλησή της, όπως υποστηρίζει η οικογένεια της άτυχης κοπέλας.

Ο αδερφός της, Άρης Βασίλη, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε ότι η Άρτεμις εθεάθη προχθές στο Μοναστηράκι, μαζί με δύο άνδρες που την κρατούσαν από τα χέρια.

Όπως είπε ο ίδιος, κατά το παρελθόν, είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια κάποιο άτομο που ζητούσε χρήματα για να του αποκαλύψει πού βρισκόταν η αδερφή του. Αρχικά, είχε ζητήσει 5.000 ευρώ, στη συνέχεια 2.500 ευρώ και τέλος 1.100 ευρώ. Τότε, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για φάρσα και έκτοτε δεν είχαν άλλη επικοινωνία.

Την περίοδο που εξαφανίστηκε, η Άρτεμις δεν είχε κάποια σχέση, είπε ο αδερφός της, συμπληρώνοντας πως είναι ντροπαλό κορίτσι.

Μαζί με φίλους του, ψάχνει στο κέντρο της Αθήνας, αναζητώντας ίχνη της αδερφής του. Μέσω του ΑΝΤ1 απηύθυνε έκκληση σε όποιον ή όποιους κρατούν το κορίτσι, να το αφήσουν να γυρίσει στο σπίτι και στα αγαπημένα της πρόσωπα.