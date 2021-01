Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: Πάνω από 200 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Στην πρωτεύουσα, Νέο Δελχί, εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα του φονικού ιού.

Το Υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 18.645 κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό στη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου να φθάνει τους 10.450.284.

Παράλληλα, ακόμη 201 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να φθάνει τους 150.999 νεκρούς ως αυτό το στάδιο. Τα ενεργά κρούσματα μειώθηκαν στα 223.335.

Η πρωτεύουσα, το Νέο Δελχί, που έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της πανδημίας, καταγράφει - όπως και η χώρα συνολικά - μείωση των κρουσμάτων τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε 519 κρούσματα και 12 θανάτους. Συνολικά, έχει καταγράψει 10.666 νεκρούς.