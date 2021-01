Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε 24 ώρες, υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των ασθενών που εισήχθησαν στα νοσοκομεία της χώρας.

Υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τους 766 μέσα σε μια μέρα ο αριθμός των ανθρώπων που εισήχθησαν σε νοσοκομεία της Βόρειας Μακεδονίας επειδή επιβεβαιώθηκε ή υπάρχουν υποψίες πως έχουν την COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, συνολικά 426 ασθενείς εισήχθησαν τις προηγούμενες 24 ώρες στα νοσοκομεία της χώρας.

Το υπουργείο έκανε λόγο χθες για 556 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα της Βαλκανικής έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 2.614 νεκρούς επί συνόλου 67.164 κρουσμάτων.