Οικονομία

Κληρονόμοι συνταξιούχων: Πότε θα λάβουν τα αναδρομικά

Κατά μέσο όρο θα πάρουν 1.175 ευρώ. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται.

Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους κληρονόμους των συνταξιούχων, οι οποίοι δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις περικοπές του 2015-2016. Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν τις προθεσμίες καθώς μεταξύ άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και βεβαίωση μη αποποίησης κληρονομιάς, η έκδοση της οποίας είναι χρονοβόρα. Η σχετική βεβαίωση χορηγείται από τα Ειρηνοδικεία.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εργασίας, στα μέσα Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους κληρονόμους που έχουν υποβάλει πλήρεις φακέλους. Στα μέσα Μαρτίου υπολογίζεται να καταβληθούν σε όσους καταθέσουν τα δικαιολογητικά έως τις 28 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται πως οι σχετικές αιτήσεις έπρεπε να υποβληθούν έως τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Τα αναδρομικά αυτά αφορούν τις επιστροφές των περικοπών στις κύριες συντάξεις της περιόδου μεταξύ Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, τις οποίες υπέστησαν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν αποβιώσει πλέον.

Το σύνολο των θανόντων συνταξιούχων, οι κληρονόμοι των οποίων δικαιούνται τα αναδρομικά, ανέρχεται σε 177.222. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί περίπου 140.000 αιτήσεις, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές περιείχαν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, δηλαδή:

Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Όσον αφορά στο ποσό το οποίο θα καταβληθεί στους κληρονόμους, θα ανέλθει συνολικά στα 200 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από ειδική κρατική επιχορήγηση, όπως συνέβη και με τα αναδρομικά των ζώντων δικαιούχων.

Συνεπώς, κατά μέσον όρο, τα αναδρομικά στους κληρονόμους των θανόντων “δικαιούχων” θα ανέλθουν περίπου σε 1.175 ευρώ.

Τα ποσά που θα επιστραφούν κινούνται μεταξύ 242 και 6.266 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο που μεσολαβεί από 11.6.2015 έως και 12.5.2016 και απεβίωσε μετά τις 12 Μαΐου του 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι του δικαιούνται ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών του. Αν ο δικαιούχος συνταξιούχος απεβίωσε εντός του διαστήματος Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, οι κληρονόμοι του θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στους μήνες που εκείνος ήταν εν ζωή.

Ο κάθε κληρονόμος παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στο κληρονομικό του δικαίωμα, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος για τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός.

Δεύτερος δικαστικός γύρος

Εν τω μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν δύο νέες καθοριστικές δικαστικές “μάχες” για αναδρομικά. Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 15 Ιανουαρίου, θα συζητηθούν οι προσφυγές συνταξιούχων που διεκδικούν αναδρομικά για τις περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις. Μια μέρα νωρίτερα, στις 14 Ιανουαρίου, ξεκινάει αντίστοιχη διαδικασία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συντάξεις Δημοσίου.

Πρόκειται για ποσά που στο σύνολό τους αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ και τα οποία δεν δόθηκαν στους δικαιούχους, καθώς η Κυβέρνηση θεώρησε ότι η απόφαση του ΣτΕ, που εκδόθηκε το 2020, αφορούσε μόνο τις περικοπές στις κύριες συντάξεις.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός τεσσάρων μηνών, καθώς τα θέματα που καλείται να αποφασίσει το ΣτΕ έχουν ήδη κριθεί με παλαιότερες αποφάσεις. Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η απόφαση θεωρείται ότι θα είναι πιλότος για όλες τις δίκες που θα ακολουθήσουν σε πρώτο βαθμό, από τους πάνω από 600.000 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν προσφύγει διεκδικώντας αναδρομικά δώρων και επικουρικών συντάξεων.

Δυνητικά αφορά το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2,5 εκατ. πολίτες, καθώς στη μάχη της διεκδίκησης μπαίνουν πλέον και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν υπέστησαν περικοπές στις κύριες ή επικουρικές συντάξεις τους, είδαν όμως τα δώρα και τα επιδόματα να κόβονται τόσο από τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις.

Πηγή: kathimerini.gr