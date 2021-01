Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βέλγιο: ξεπέρασαν τους 20000 οι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν φιλοξενούμενοι σε οίκους ευγηρίας.

Το Βέλγιο ξεπέρασε σήμερα το όριο των 20.000 θανάτων που συνδέονται με τον νέο κορονοϊό, από τους οποίους περισσότεροι από τους μισούς αφορούν φιλοξενουμένους σε οίκους ευγηρίας, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Η χώρα αυτή των 11,5 εκατ. κατοίκων έχει καταγράψει 662.694 κρούσματα Covid-19 από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο 2020 και 20.038 θανάτους (έναντι 19.992 χθες, Σάββατο), σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ινστιτούτο δημόσιας υγείας Sciensano.