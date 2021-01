Κόσμος

Γερμανία: η επίθεση στο Καπιτώλιο… τρόμαξε το Βερολίνο

Τα μέτρα προστασία σημαντικών κτιρίων στο Βερολίνο τροποποιούνται, «Αστακός» το Ράιχσταγκ.

Η γερμανική αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και γύρω από αυτό μετά τις ταραχές αυτής της εβδομάδας στις ΗΠΑ, όπου οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, γράφει στο φύλλο της που κυκλοφορεί η ταμπλόιντ Bild am Sonntag, επικαλούμενη ενημερωτική επιστολή του προέδρου της Μπούντεσταγκ, του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προς τα μέλη της Βουλής.

Η αστυνομία του Βερολίνου έλαβε μέτρα, ενίσχυσε «τις δυνάμεις της στην περιοχή γύρω από το κτίριο του Ράιχσταγκ», φέρεται να ανέφερε ο Σόιμπλε στην επιστολή αυτή, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ακόμη, σημείωσε ότι ζήτησε να συνταχθεί αναφορά από το υπουργείο Εξωτερικών για τις ταραχές στην αμερικανική πρωτεύουσα και πρόσθεσε ότι θα «διασαφηνίσει», σε συντονισμό με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις αρχές στην πόλη-κρατίδιο του Βερολίνου, «ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για την ασφάλεια του κοινοβουλίου».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε την Πέμπτη ότι τα μέτρα προστασίας σημαντικών κτιρίων στο Βερολίνο «τροποποιούνται».

Το άλλοτε κτίριο του Ράιχσταγκ, η έδρα του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, βρίσκεται πολύ κοντά στην αμερικανική πρεσβεία καθώς και άλλα ακίνητα τα οποία συνδέονται με τις ΗΠΑ.