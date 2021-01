Κοινωνία

11χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ έπαιζε με φίλους του

Το αγοράκι διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Σταθερή αλλά σοβαρή είναι κατάσταση του 11χρονου, που το απόγευμα του Σαββάτου λίγο μετά τις 5, έπεσε από μεγάλο ύψος στην Πύλη της Άμμου στα Χανιά.

O 11χρονος φέρει πολλαπλά κατάγματα και η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή αλλά σταθερή, σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το flashnews.gr, ο 11χρονος ήθελε να κρατηθεί από ένα καλάμι, το οποίο ωστόσο έσπασε, με συνέπεια ο μικρός να βρεθεί στο κενό.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο ΠΑΓΝΗ για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, αφού η κατάστασή του κρίνεται αρκετά σοβαρή.