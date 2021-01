Πολιτική

Στην Πορτογαλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποια θέματα περιλαμβάνει η ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αντόνιο Κόστα.

Στη Λισαβόνα μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί αύριο με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αντόνιο Κόστα, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της εξάμηνης προεδρίας της Ε.Ε από την Πορτογαλία.

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην πορτογαλική πρωτεύουσα αρχικά είχε προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αλλά ως γνωστόν αναβλήθηκε.

Ο κ. Κόστα θα παρουσιάσει στον κ. Μητσοτάκη τις προτεραιότητες που έχει θέσει η πορτογαλική Προεδρία, ενώ αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν ζητήματα κομβικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών μετά την πανδημία, η ψηφιακή μετάβαση και η στροφή στην “πράσινη” ανάπτυξη.

Αναμένεται να συζητηθεί επίσης η πρόθεση της πορτογαλικής Προεδρίας να θέσει στην ευρωπαϊκή ατζέντα κοινωνικά δικαιώματα και μέτρα κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα υπό τη σκιά των επιπτώσεων της πανδημίας.

Οι δυο Πρωθυπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία, καθώς και για τη μεγάλη ευρωπαϊκή εκστρατεία εμβολιασμού.

Στην ατζέντα της συζήτησης που θα έχουν Μητσοτάκης-Κόστα, περιλαμβάνονται επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Μεταναστευτικό, εν όψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, όπου θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Από την Κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι Ελλάδα και Πορτογαλία είναι άλλωστε δύο φυσικοί εταίροι και σύμμαχοι, αφενός ως μέλη του NATO αλλά και ως δύο μεσαίες ευρωπαϊκές οικονομίες με κοινά συμφέροντα και κοινούς στόχους, που μπορούν να συντονίζουν τις προσπάθειές τους ώστε να μεγαλώνουν το αποτύπωμά τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λισαβόνα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την έδρα της Ναυτικής Αστυνομίας της Πορτογαλίας, η οποία συμμετέχει από το 2014 στην Επιχείρηση “Ποσειδών” της Frontex που διεξάγεται στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.

Επίσης θα επισκεφτεί και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA), η οποία εδρεύει στην πορτογαλική πρωτεύουσα και μεριμνά ποικιλοτρόπως για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, έργο κρίσιμο για τον μεγάλο ελληνόκτητο στόλο.