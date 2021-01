Πολιτική

Κεραμέως: πρώτη προτεραιότητα το άνοιγμα της Γ’ Λυκείου

Η Υπουργός Παιδείας, αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο για το άνοιγμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο άνοιγμα των δημοτικών, νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών και όλων των βαθμίδων ειδικών σχολείων, αύριο Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, τόνισε ότι υπάρχουν μέτρα από την αρχή της σχολικής χρονιάς και «είμαστε απόλυτα έτοιμοι».

Η εκπαιδευτική κοινότητα συνέβαλε καθοριστικά για να έχουμε τόσο καλή τήρηση των μέτρων, είπε η Υπουργός και υπενθύμισε πως η μάσκα είναι υποχρεωτική για τα παιδιά από 4 ετών και άνω.

Επίσης, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν με το άνοιγμα των σχολείων.

Συγκεκριμένα, για τον περιορισμό συγχρωτισμού των γονέων, θα ισχύει κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης και αναχώρηση μαθητών ανά ομάδες σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, όπως θα ορίσει ο διευθυντής του σχολείου.

Επίσης, θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις από τα σχολεία για αυτούς που έχουν πολλά παιδιά.

Για τη μετακίνηση των γονέων και κηδεμόνων θα αποστέλλεται SMS με κωδικό 4 στο 13033.

Παράλληλα, έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα εγγραφής των εκπαιδευτικών για να κάνουν τεστ covid.

«Πηγαίνουμε βήμα-βήμα, πάντα ακούγοντας τις εισηγήσεις των ειδικών. Οι ειδικοί έως τώρα μας έχουν δώσει πράσινο φως για νηπιαγωγεία, δημοτικά και βρεφονηπιακούς σταθμούς», είπε η κυρία Κεραμέως τονίζοντας ότι εξετάζουν συνεχώς τα επιδημιολογικά στοιχεία.

«Το άνοιγμα της Γ’ Λυκείου αποτελεί προτεραιότητα μας και το θέτουμε μετ' επιτάσεως. Μειώσαμε την ύλη για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αφουγκραζόμενοι την αναστάτωση που επικρατεί. Η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται». Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή κάνουν τηλεκπαίδευση όλα τα γυμνάσια και λύκεια.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε ειδική μέριμνα για την Γ’ Λυκείου συμπλήρωσε η υπουργός. Ερωτηθείς για το πότε προβλέπεται το άνοιγμα των λυκείων, είπε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι στην Γ’ Λυκείου είναι ταυτόχρονα και στην Α’ και Β’, άρα δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα και δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Αυτό είναι ένα θέμα που θα εξεταστεί προτού αποφασιστεί το άνοιγμα.

