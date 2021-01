Life

Ιντιάνα Τζόουνς: οργή από θαυμαστές για τη λογοκρισία σκηνών

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4, αποφάσισε να προβάλει μια από τις ταινίες της σειράς, «ψαλιδίζοντας» επίμαχες σκηνές.

Θαυμαστές της κινηματογραφικής σειράς Ιντιάνα Τζόουνς εξέφρασαν την οργή τους, όταν το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 μετέδωσε μία λογοκριμένη εκδοχή του Raiders Of The Lost Ark (Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού) το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η κλασική ταινία του 1981 προβλήθηκε πριν από τις 9 μ.μ. ώρα έναρξης μετάδοσης προγραμμάτων κατάλληλων για ενήλικες, στις 3 Ιανουαρίου και παρουσιάστηκε μετά από επεξεργασία και απαλοιφή εμβληματικών σκηνών.

Μεταξύ των σκηνών που δεν προβλήθηκαν στην τροποποιημένη έκδοση ήταν η σκηνή με μια ομάδα ναζί κακοποιών των οποίων τα πρόσωπα λιώνουν μετά το άνοιγμα της Χαμένης Κιβωτού και άλλων που απεικονίζουν αιματηρούς τραυματισμούς με παραστατικότητα.

Οι θαυμαστές έσπευσαν με σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για την εκδοχή που παρακολούθησαν.