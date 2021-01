Κοινωνία

Η ανοιξιάτικη ζέστη δίνει τη θέση της στο χειμωνιάτικο σκηνικό

Υποχωρούν οι θερμές αέριες μάζες και τα επόμενα 24ωρα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Πολύ υψηλές για την εποχή θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες κατά το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας στα κεντρικά και νότια τμήματα, ως αποτέλεσμα των θερμών αέριων μαζών πάνω από τη χώρα μας.

Αυξημένες αναμένεται να είναι επίσης οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα του μοντέλου πρόγνωσης συγκέντρωσης σκόνης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όμως, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, από την Τρίτη οι θερμές αέριες μάζες θα υποχωρήσουν και τη θέση τους θα πάρουν ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίες θα προκαλέσουν σταδιακή σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα μας μέσα στην εβδομάδα.