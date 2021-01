Κοινωνία

Τραγωδία στην άσφαλτο

Αυτοκίνητο με 3 επιβάτες ξέφυγε από το δρόμο κι έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Τη ζωή του έχασε λίγο πριν από τις 12 το βράδυ του Σαββάτου, ένας 47χρονος, όταν το όχημα που οδηγούσε ξέφυγε από το δρόμο και κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι στην Επαρχιακή Οδό Μικρομάνης- Άριος

Να σημειωθεί ότι στο κανάλι υπήρχε νερό και για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας στήθηκε επιχείρηση από την Π.Υ. Καλαμάτας, ενώ τελικά το όχημα ανασύρθηκε με τη βοήθεια γερανού.

Στο όχημα επέβαιναν ακόμα δύο γυναίκες που κατάφεραν να βγουν μόνες τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: tharrosnews