Κόσμος

“Παρέλυσε” την Ισπανία η χιονοθύελλα “Φιλομένα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές στέλνουν οχηματοπομπές με εμβόλια και τρόφιμα σε αποκλεισμένες περιοχές.

Η ισπανική κυβέρνηση θα στείλει σήμερα οχηματοπομπές που θα μεταφέρουν το εμβόλιο κατά της COVID-19 και τρόφιμα σε περιοχές που έχουν αποκλεισθεί από την καταιγίδα “Φιλομένα”, η οποία προκάλεσε τις σφοδρότερες εδώ και δεκαετίες χιονοπτώσεις σε όλη την κεντρική Ισπανία και στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

Στην περιοχή της Μαδρίτης, οι διασώστες απεγκλώβισαν 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί μέσα σε αυτοκίνητα. Οι Αρχές είχαν απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους εξαιτίας των κινδύνων να σημειωθούν ατυχήματα και να αυξηθεί η μετάδοση του κορονοϊού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει ανακοινώσει προγνώσεις για επικίνδυνες συνθήκες τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να πέσουν μέχρι τους 10 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν την ερχόμενη εβδομάδα και την προοπτική το χιόνι να μετατραπεί σε πάγο και να πέσουν δένδρα που έχουν υποστεί ζημιές.

Το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης παρέμεινε κλειστό και η εταιρεία που το διαχειρίζεται ανακοίνωσε πως δεν θα ανοίξει και πάλι πριν από σήμερα το απόγευμα το νωρίτερο, οπότε οι πτήσεις σταδιακά θα επαναληφθούν.

Δρόμοι συνολικού μήκους περίπου 20.000 χιλιομέτρων έχουν πληγεί από την κακοκαιρία σε όλη την κεντρική Ισπανία και η Κυβέρνηση θα στείλει οχηματοπομπές που θα μεταφέρουν το εμβόλιο και τρόφιμα σε αυτούς που τα χρειάζονται, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Αμπάλος.

Μια 36χρονη γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο στη Μαδρίτη, αφού δεν κατέστη δυνατό να φθάσει στο νοσοκομείο εξαιτίας της χιονόπτωσης.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα πνίγηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, όταν ποταμός υπερχείλισε κοντά στη Μάλαγα, ενώ δύο άστεγοι πέθαναν από το ψύχος στη Μαδρίτη και την Καλαταγιούντ, στα ανατολικά της χώρας, όπως γνωστοποίησαν αξιωματούχοι.

Η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) ανακοίνωσε πως το Σάββατο έπεσαν στη Μαδρίτη 20-30 εκατοστά χιονιού, η μεγαλύτερη ποσότητα από το 1971.