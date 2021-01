Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: προτιμότερο να ανοίγαμε το λιανεμπόριο από τα σχολεία

«Μεταξύ του πατέρα που ζητά να ανοίξει το μαγαζί του και του παιδιού που θέλει να πάει στους συμμαθητές και τη δασκάλα του, νομίζω προηγείται ο πατέρας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ.

Την αντίθεση του με τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για την χαλάρωση του lockdown, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του στο twitter, ο κ. Εξαδάκτυλος υπογραμμίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να ανοίξει το λιανεμπόριο, αντί του σταδιακού ανοίγματος των σχολείων.

Η ανάρτηση του κ. Εξαδάκτυλου, έχει ως εξής, «Μεταξύ του πατέρα που ζητά να ανοίξει το μαγαζί του και του παιδιού που θέλει να πάει στους συμμαθητές και τη δασκάλα του, νομίζω προηγείται ο πατέρας. Καλύτερα να έρθει εισόδημα στο σπίτι και να συνεχιστεί η Τηλεεκπαίδευση».