Κορονοϊός - Μέρκελ: Τα χειρότερα έρχονται

Ανησυχία προκάλεσαν στους Γερμανούς τα λόγια της Καγκελαρίου στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού στη Γερμανία ξεπέρασε σήμερα το όριο των 40.000, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο επιδημιολογικής επιτήρησης Ρόμπερτ Κοχ (RKI), ενώ η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ προειδοποίησε πως οι επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν «την πιο σκληρή φάση της πανδημίας».

Το προηγούμενο 24ωρο η Γερμανία κατέγραψε 465 θανάτους από COVID-19, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους από την αρχή της πανδημίας σε 40.343.

Περισσότεροι από 1,9 εκατ. άνθρωποι έχουν μολυνθεί μέχρι σήμερα, με σχεδόν 17.000 νέα κρούσματα να έχουν καταγραφεί από το Σάββατο.

Στο εβδομαδιαίο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Καγκελάριος Μέρκελ προειδοποίησε πως οι πλήρεις συνέπειες από την αύξηση των κοινωνικών επαφών στη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δεν φαίνονται ακόμη στις στατιστικές.

Η ίδια προειδοποίησε τους Γερμανούς πως οι επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσουν «την πιο σκληρή φάση της πανδημίας» μέχρι σήμερα, καθώς πολλοί γιατροί και ιατρικό προσωπικό εργάζονται αυτή τη στιγμή στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους.

Η χώρα παρατείνει και ενισχύει το μερικό lockdown μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και προτρέπει τους πολίτες να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις επαφές τους.

Περισσότεροι από 5.000 ασθενείς με COVID-19 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στη Γερμανία, στις οποίες άνω του 80% των κλινών είναι κατειλημμένες.

Τα σχολεία, όπως και τα περισσότερα καταστήματα που δεν πωλούν τρόφιμα, τα μπαρ και τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Η Μέρκελ παραδέχθηκε πως η εκστρατεία εμβολιασμού πήρε χρόνο για να ξεκινήσει, όμως «ο ρυθμός θα επιταχυνθεί», διαβεβαίωσε. «Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να πούμε: θα έχουμε αρκετά διαθέσιμα εμβόλια για όλους στη Γερμανία», υπογράμμισε.