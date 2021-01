Πολιτική

Γεννηματά: η δική μας ώρα έρχεται

Την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών ζητάει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Σε άρθρο της που δημοσιεύεται στην εφημερίδα "ΤΟ ΠΑΡΟΝ", η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η πανδημία αποτελεί δοκιμασία και για το πολιτικό σύστημα καθώς δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις για ριζική αλλαγή του πολιτικού χάρτη.

«Όποιος αφουγκράζεται την κοινωνία, το γνωρίζει καλά. Ξέρει πως πίσω από τα καλυμμένα με τις μάσκες στόματα, σιγοβράζει ο θυμός. Η δίψα για αλλαγή, γίνεται όλο και πιο έντονη», σημειώνει η κυρία Γεννηματά και προσθέτει, «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ. Η Νέα Δημοκρατία αποκαλύπτει καθημερινά το πραγματικό της πρόσωπο. Το κεντρώο προφίλ του κ. Μητσοτάκη ξέφτισε νωρίς. Ο τελευταίος ανασχηματισμός ήταν στροφή προς τα δεξιά. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις με επάρκεια, δεν μπορεί να σχεδιάσει, αυτοσχεδιάζει. Προχωρά με τη λογική βλέποντας και κάνοντας».

Ταυτόχρονα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ασκεί δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα τονίζοντας πως τυπικά ασκούν το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην πράξη όμως διευκολύνουν τη ΝΔ στο έργο της, «γιατί χαμήλωσαν τον πήχη των προσδοκιών των πολιτών ή έστειλαν μαζικά τον κεντρώο χώρο και την μεσαία τάξη στην κάλπη να ψηφίσει ΝΔ. Αλλά και γιατί, ακόμη και σήμερα, παρά τα μαθήματα της εξουσίας, αδυνατούν να αρθρώσουν πειστικό και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο, με ταυτότητα», όπως αναφέρει .

Σύμφωνα με την Φώφη Γεννηματά ο δικομματισμός ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει και δεν συσπειρώνει και ήρθε η ώρα για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που λαχταρά η κοινωνία." Δεν μπορούν να συντελεστούν με παράταση των ίδιων αδιεξόδων, που μεγέθυνε και η νυν και η προηγούμενη Κυβέρνηση. Η αλλαγή σελίδας προϋποθέτει ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Μια ανατροπή που ο λαός έχει τη δύναμη να κάνει πραγματικότητα. Το έχει πράξει στο παρελθόν, διαψεύδοντας τεχνητά δίπολα και κατασκευασμένες τάσεις. Θα το κάνει ξανά, για να απαλλαγεί αυτή τη φορά από το αναχρονιστικό δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, που κάποιοι μάταια και με κάθε μέσο , προσπαθούν να συντηρήσουν", υπογραμμίζει η κυρία Γεννηματα και τονίζει.

"Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΩΡΑ έρχεται. Έχουμε εναλλακτική πρόταση. Που συνδυάζει την κοινωνική ανόρθωση με ισχυρό κοινωνικό κράτος και εξωστρεφή, παραγωγική οικονομία, που σέβεται το περιβάλλον και επενδύει στην ποιότητα ζωής. Που δεν ανέχεται τη φορολογική ασυλία των λίγων και ισχυρών, τη μαζική φτώχεια και υστέρηση. Που έχει σχέδιο για το που θα πάει το κάθε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πιστεύει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εγγυάται διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε επίπεδο της δημόσιας ζωής ώστε η δημοκρατία να αποκεντρώνεται και να απελευθερώνει τον πολίτη. Που μάχεται για καλοπληρωμένες δουλειές και αξιοπρεπείς συντάξεις όχι εις βάρος των σημερινών και μελλοντικών γενεών αλλά μέσα από παραγωγικές επενδύσεις, από την δίκαιη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Αυτό είναι το Κίνημα Αλλαγής, κοιτίδα της νέας αλλαγής. Απόδειξη ότι υπάρχει προοδευτική διέξοδος».

Και συμπληρώνει ότι το Κίνημα Αλλαγής δέχεται επιθέσεις επειδή «διατυπώνει πρόταση εξουσίας ενοχλεί. Ξεβολεύει τα σχέδια των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα να κυριαρχήσουν. Κάθε φορά που το Κίνημα Αλλαγής αποκτά δυναμική, ως δια μαγείας ανασύρεται από το συρτάρι το σενάριο των εσωκομματικών τριβών, η διαδοχολογία, η τεχνητή διόγκωση απόψεων στελεχών. Όσο και να προσπαθούν όμως, το παιχνίδι παίζεται αλλού. Βρίσκεται στην κοινωνία, στις ανάγκες, τις αγωνίες της".