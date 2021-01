Κοινωνία

Περιπολικό τράκαρε σε φανάρι μετά από σήμα για κλοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος ο οδηγός. Τι έγινε με την υπόθεση της κλοπής που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σήμα για κλοπή είχε λάβει το περιπολικό που «καρφώθηκε» σε φανάρι, στον κόμβο Κουρτέση, στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προκληθεί το τροχαίο.

Ωστόσο η κλοπή βρισκόταν σε εξέλιξη και στο σημείο έσπευσε δεύτερο περιπολικό. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η αστυνομικοί δεν έπιασαν επ’ αυτοφώρω τον κλέφτη, ωστόσο συνελήφθη ένα άτομο.

Πηγή: thebest.gr