Η Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά του Άμπου Ντάμπι

Εντυπωσιακή η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε τη νίκη με 2-0 σετ από την αντίπαλο της που είναι ψηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη.

Αποδίδοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό τένις, η Μαρία Σάκκαρη, προκρίθηκε στα προημιτελικά του διεθνούς τουρνουά WTA 500, που φιλοξενείται στο Άμπου Ντάμπι. Μετά από μία συναρπαστική αναμέτρηση, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 22 στον κόσμο) επικράτησε 7-5, 6-4 της Ισπανίδας, Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα, η οποία είναι Νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο πρώτο σετ οι δύο αθλήτριες, κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 3-3. Όμως η Σάκκαρη, έκανε μπρέικ και προηγήθηκε αμέσως με 5-3. Η έμπειρη Ισπανίδα, αντέδρασε και ισοφάρισε 5-5 «σπάζοντας» το σερβίς της Σάκκαρη και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχει αποδείξει ότι δεν πτοείται από την εξέλιξη του αγώνα και δεν σταματά ποτέ να προσπαθεί. Όπως έκανε και στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης, καθώς έκανε νέο μπρέικ και προηγήθηκε 6-5 για να πάρει το σετ (7-5), υπερασπιζόμενη το σερβίς της.

Στα πρώτα γκέιμ του δεύτερου σετ, η εικόνα του αγώνα ήταν πανομοιότυπη με αυτήν στο πρώτο, καθώς η Μουγκουρούθα και η Σάκκαρη κράτησαν το σερβίς τους με την Ισπανίδα να προηγείται 3-2. Αμέσως μετά, η νεαρή Ελληνίδα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πέλμα, αλλά μετά την επίδεση του σημείου, συνέχισε τον αγώνα και ισοφάρισε σε 3-3. Και δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, όπως και στο πρώτο σετ, «έσπασε» το σερβίς της Ισπανίδας, προηγούμενη με 4-3. Αυτή ήταν και η στιγμή, που η Σάκκαρη... έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της, καθώς κράτησε το σερβίς της και έφθασε άνετα στην κατάκτηση του σετ (6-4) και του αγώνα.

Αντίπαλος της Σάκκαρη στον επόμενο γύρο, θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Σοφία Κένιν (ΗΠΑ)-Γιούλια Πουτίντσεβα (Καζακστάν).