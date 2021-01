Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανησυχία για εκτίναξη των κρουσμάτων λόγω… χαλάρωσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμός” στις υγειονομικές Αρχές, λίγες ώρες πριν από την επιστροφή μαθητών στα σχολεία και την έναρξη του εμβολιασμού ηλικιωμένων.

Οι πρώτες επιπτώσεις από την χαλάρωση των εορτών άρχισαν να φαίνονται καθώς, όπως αποκαλύπτουν επιστήμονες στον ΑΝΤ1, έχουν αρχίσει να γεμίζουν με οικογένειες που νοσούν από τον κορονοϊό, λόγω της χαλάρωσης που υπήρξε στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,

Ανησυχία προκαλούν και οι εικόνες των τελευταίων ημερών με τον κόσμο, λόγω της καλοκαιρίας, να βγαίνει από το σπίτι και να κάνει βόλτες σαν μην υπάρχει πανδημία.

Το σχέδιο “Ελευθερία” προχωράει στην επόμενη φάση και αρχίζει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, με προτεραιότητα στους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών. 5.300 εμβολιασμοί έγιναν το Σάββατο, φτάνοντας συνολικά τους 40.163.

Εν τω μεταξύ, τον προβληματισμό τους εκφράζουν γονείς, αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα, για το άνοιγμα των σχολείων.

Το βίντεο θα προστεθει σε λίγα λεπτά....