Πάπας Φραγκίσκος σε ΗΠΑ: προστατέψτε τις δημοκρατικές αξίες

Το μήνυμα του ποντίφικα στους Αμερικανούς πολίτες, στην καθιερωμένη, κυριακάτικη προσευχή του.

Ο πάπας Φραγκίσκος κάλεσε σήμερα τους Αμερικανούς πολίτες να απορρίψουν τη βία, να επιδιώξουν τη συμφιλίωση και «να προστατεύσουν τις δημοκρατικές αξίες», μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

«Επαναλαμβάνω ότι η βία είναι αυτοκαταστροφική, πάντα. Δεν κερδίζουμε τίποτα από τη βία, αλλά χάνουμε τόσα πολλά», τόνισε ο ποντίφικας στην καθιερωμένη, κυριακάτικη προσευχή του που, λόγω της πανδημίας, μεταδόθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι ζωντανά, από το παράθυρο του Αποστολικού Μεγάρου που βλέπει στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Προτρέπω τις αρχές και τον λαό» των ΗΠΑ «να διατηρήσουν το υψηλό αίσθημα ευθύνης τους ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να διαφυλαχθούν οι δημοκρατικές αξίες και να ενθαρρυνθεί η εθνική συμφιλίωση (…) Προσεύχομαι για εκείνους που έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Canale5 της ιταλικής τηλεόρασης και η οποία θα μεταδοθεί αργότερα σήμερα, ο πάπας Φραγκίσκος δήλωσε «κατάπληκτος» από τη βία στις ΗΠΑ «επειδή (οι Αμερικανοί) είναι ένας λαός που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία».