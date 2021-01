Αθλητικά

F1: προς αναβολή το Grand Prix της Κίνας

Αβέβαιη και η διεξαγωγή του Αυστραλιανού, για την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη με την πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει ν΄ απασχολεί έντονα τους ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικότερα της F1.

Την ώρα που παραμένει αβέβαιη η διεξαγωγή του Αυστραλιανού Grand Prix στην Μελβούρνη, για την «αυλαία» της νέας αγωνιστικής περιόδου στις 21 Μαρτίου, οι διοργανωτές του κινεζικού Grand Prix, εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα, που έχει προγραμματισθεί για τις 11 Απριλίου.

«Είμαστε σε επαφή με τους ηγέτες της F1, μέσω τηλεδιασκέψεων, σχεδόν κάθε εβδομάδα», δήλωσε ο Γιμπίν Γιανγκ, γενικός διευθυντής και υπεύθυνος του Grand Prix και συνέχισε, «Είναι απίθανο ο αγώνας της F1 να πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ελπίζουμε να τον προγραμματίσουμε για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και έχουμε στείλει επίσημο σχετικό αίτημα».