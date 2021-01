Αθλητικά

Ανοίγει το Χιονοδρομικό Βασιλίτσιας

Κατ' εξαίρεση λειτουργία του Χιονοδρομικού Βασιλίτσας για την προετοιμασία της προολυμπιακής ομάδας.

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, προκειμένου να προετοιμαστεί η ελληνική προολυμπιακή ομάδα στα χειμερινά αθλήματα για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2021.

Η κατ' εξαίρεση λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, εγκρίθηκε με απόφαση της Γ.Γ.Α., κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Xειμερινών Αθλημάτων και ενεργειών της Επιτροπής Διοίκησης του Κέντρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι προπονήσεις, η χρήση καθώς και το ωράριο προπονήσεων στις εγκαταστάσεις του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, αφορούν αυστηρά και μόνον τους συγκεκριμένους αθλητές και τους συνοδούς χειμερινών αθλημάτων, 75 άτομα συνολικά, οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά σε κατάσταση που μας έχει αποσταλεί και εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α.

Η συμμετοχή των αθλητών, των προπονητών και των συνοδών τους στις προπονήσεις θα γίνονται με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες, που υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID-19», εφόσον προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε test COVID-19 και αυτό είναι αρνητικό.

Ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης Πρόεδρος της Δ.Ε του Χιονοδρομικού, αναφέρει πως ,"είναι τιμή και ευθύνη για την Επιτροπή Διοίκησης και τους εργαζομένους του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, την δύσκολη στιγμή της πανδημίας, να επιλέγεται το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας για την προετοιμασία καταξιωμένων αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

Παράλληλα, δε, εκφράζει την ελπίδα οι συνθήκες λόγω της πανδημίας να επιτρέψουν σύντομα τη λειτουργία του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας και των άλλων Χιονοδρομικών Κέντρων για όλους. Τέλος,ευχαριστεί θερμά, τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργο Μαυρωτά για την εμπιστοσύνη, την διαχρονική βοήθεια και την αγάπη με την οποία περιβάλλουν το Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας.