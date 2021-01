Κοινωνία

Έκλεψαν το όπλο αστυνομικού μέσα από το διαμέρισμα του

Το όπλο ήταν κλειδωμένο μέσα σε χρηματοκιβώτιο. Πως εισέβαλαν μέσα στο διαμέρισμα.

Άγνωστοι δράστες έκλεψαν ένα υπηρεσιακό πιστόλι από το σπίτι αστυνομικού, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες αφού παραβίασαν παράθυρο του διαμερίσματος, εισέβαλαν στο χώρο, ενώ στη συνέχεια σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο υπήρχε το πιστόλι.

Αμέσως μετά οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.