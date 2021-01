Πολιτισμός

Βανδάλισαν Εκκλησία του Αγίου Μηνά (εικόνα)

Οργή και θλίψη προκαλεί ο βανδαλισμός του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Ηράκλειο: Άγνωστοι βανδάλισαν τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά

Άγνωστοι δράστες βανδάλισαν τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, τρεις δράστες, αργά το βράδυ έσπευσαν στο σημείο, όπου έβαψαν με μπογιές το εξωτερικό μέρος του ναού γράφοντας μάλιστα και συνθήματα στους τοίχους του ναού.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες.