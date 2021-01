Κόσμος

Κορονοϊός - Κίνα: Επιστρέφουν τα αυστηρά μέτρα

Διπλασιασμός των ημερήσιων κρουσμάτων στην χώρα. Νέα μέτρα επιβάλλουν οι Αρχές.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε μία ημέρα στην Κίνα, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλουν πρόσθετους περιορισμούς και, στην πρωτεύουσα, οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμένοι στο εξής να σκανάρουν έναν ειδικό κωδικό προτού να επιβιβαστούν σε ταξί ή σε ιδιωτικά οχήματα που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών.

Στις 9 Ιανουαρίου, στην ηπειρωτική Κίνα αναφέρθηκαν 69 κρούσματα, ενώ την αμέσως προηγούμενη ημέρα ήταν μόνο 33, όπως ανέφερε σήμερα η εθνική υγειονομική υπηρεσία.

Ο νέος κανονισμός για τις υπηρεσίες μεταφορών προσώπων επιβλήθηκε επειδή το Σάββατο διαπιστώθηκε πως ένας οδηγός στο Πεκίνο ήταν ασυμπτωματικός φορέας του νέου κορονοϊού. Από την 1η Ιανουαρίου, σε 96 οδηγούς της υπηρεσίας μεταφοράς με μίσθωση οχήματος Didi έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου γουάν (περίπου 150.000 ευρώ) επειδή δεν τηρούσαν τα μέτρα, όπως το να φορούν μάσκα, ανέφερε ο Ρονγκ Τζουν, ένας αξιωματούχος αρμόδιος για τις μεταφορές στην πόλη του Πεκίνου.

Από την έναρξη της πανδημίας, στην Κίνα έχουν καταγραφεί συνολικά 87.433 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4.634 θάνατοι. Η Εθνική Επιτροπή Υγείας, στην καθημερινή ενημέρωσή της, ανέφερε ότι από τα νέα κρούσματα, τα 21 ήταν «εισαγόμενα». Τα περισσότερα από τα εγχώρια κρούσματα (46 σε σύνολο 48) εντοπίστηκαν στην επαρχία Χεμπέι. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εξέταση 13 εκατομμυρίων κατοίκων στις μεγάλες πόλεις Σιτζιαζουάνγκ και Σινγκτάι. Η πρώτη, η πρωτεύουσα της επαρχίας, βρίσκεται σε λοκντάουν και απαγορεύεται σε κατοίκους και οχήματα να μετακινούνται εκτός της πόλης. Έχουν επίσης διακοπεί τα δρομολόγια όλων των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Σε τεστ για τον νέο κορονοϊό υποβλήθηκαν επίσης 5,79 εκατομμύρια άνθρωποι που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και φυλακές και δεν βρέθηκε κανείς θετικός.

Φ.Γ.