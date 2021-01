Πολιτική

Ηλιόπουλος: Οι πολίτες δεν “αγοράζουν” πια το αφήγημα της ατομικής ευθύνης

Με αύξηση 25% στις εισαγωγές ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Αττικής, η κυβέρνηση στέλνει γιατρούς στη Μακεδονία, σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση φέρει την πλήρη ευθύνη και για τις εξελίξεις στο πεδίο της πανδημίας -από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι σήμερα έχουμε θρηνήσει 4.601 συνανθρώπους μας- αλλά και για την τεράστια ύφεση στην οικονομία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, στον ρ/σ «RealFM 97.8», ενώ σχολίασε ότι «οι πολίτες δεν ‘αγοράζουν' πια το αφήγημα της ατομικής ευθύνης».

Ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι «όπως αναφέρθηκε στην τακτική ενημέρωση για τον κορωνοϊό, τις τελευταίες 15 μέρες έχουν αυξηθεί κατά 25% οι νοσηλευόμενοι με COVID-19 στην Αττική και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μεταφέρει υγειονομικούς από την Αττική στη Μακεδονία». Σημείωσε ότι αυτό γίνεται «γιατί αρνείται να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές». Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «συνεχίζει να μη συνταγογραφεί τα τεστ και να μη λαμβάνει μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας».

Αναφερθείς στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα εμβόλια, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει ώστε η ΕΕ να εξασφαλίσει τις πατέντες» και «εάν δεν προχωρήσει αυτό, η χώρα πρέπει να αναζητήσει και άλλες λύσεις στην κατεύθυνση διμερών συμφωνιών», καθώς «πρώτιστο μέλημα είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με οποιοδήποτε μέσο».

Για την ελληνική οικονομία ανέφερε ότι το 2020 «σημείωσε την τέταρτη χειρότερη ύφεση στην ευρωζώνη και τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος για τους εργαζόμενους». «Το γεγονός ότι με αυτά τα δεδομένα, τα κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να δίνουν συγχαρητήρια στον εαυτό τους δείχνει πόσο μακριά είναι από την κοινωνική πραγματικότητα», σχολίασε.

Παράλληλα επέκρινε την κυβέρνηση για «διαρκή κακοποίηση» των στοιχείων, αναφέροντας ότι «ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 24 δισ. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ενώ -με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ- φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει δώσει μόλις 6,7 δισ. και από αυτά τα 3,1 δισ. ήταν δάνεια». Τόνισε ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τώρα ανάγκη να στηριχθούν, τώρα έχουν ανάγκη να ρυθμίσουν το χρέους τους, διαφορετικά θα κλείσουν και κανείς δε μπορεί να στηρίξει κλειστές επιχειρήσεις». Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει να δοθεί «το σύνολο του δώρου Χριστουγέννων από το κράτος για τους εργαζόμενους που βρέθηκαν σε αναστολή», μια δαπάνη εφικτή της τάξης του 1,4 δισ., όπως είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν ακολούθησε αυτή την πρόταση «με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν περισσότερο οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι αλλά και οι οικονομία γιατί μειώθηκε η ζήτηση». Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι οι πιέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση πετυχαίνουν αποτελέσματα, αναφέροντας τις προτάσεις για παροχή δωρεάν φαρμάκων στους χαμηλοσυνταξιούχους και για το πάγωμα του πτωχευτικού κώδικα «που τελικά υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση».

Αναφερθείς στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι «καταγράφεται πλειοψηφική αποδοχή των προτάσεών μας και για την υγειονομική κρίση και για την οικονομία, ενώ την ίδια στιγμή -στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων- γίνεται ολοένα πιο φανερή η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αλλά και η αγωνία των πολιτών για το μέλλον». «Όποιος φαντάζεται ότι το 2021 δε θα έχει πολιτικές εξελίξεις, πολύ γρήγορα θα διαψευστεί», ανέφερε.