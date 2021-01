Οικονομία

Κορονοϊός - Ελβετία: Απειλούνται με χρεοκοπία εστιατόρια και ξενοδοχεία

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις το τομέα της εστίασης και των ξενοδοχείων στην Ελβετία κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αν δεν λάβουν κάποια κρατική στήριξη για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τα μέτρα για την πανδημία, προειδοποίησε σήμερα το συνδικαλιστικό τους όργανο.

Η ελβετική κυβέρνηση πιθανότατα θα παρατείνει αυτήν την εβδομάδα το κλείσιμο των μπαρ, των εστιατορίων και των χώρων ψυχαγωγίας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, με την ελπίδα ότι θα μειωθούν τα κρούσματα της Covid-19 και οι θάνατοι. Οι περιορισμοί αυτοί επρόκειτο αρχικά να αρθούν στις 22 Ιανουαρίου.

Όμως «μέχρι τα τέλη Μαρτίου, τα μισά εστιατόρια και ξενοδοχεία θα χρεοκοπήσουν αν δεν λάβουν από τώρα κάποια αποζημίωση», προειδοποίησε η GastroSuisse, η ομοσπονδία εστιατόρων και ξενοδόχων.

Η ομοσπονδία, αφού ρώτησε περίπου 4.000 ιδιοκτήτες εστιατορίων και ξενοδοχείων, εκτιμά ότι το 98% από αυτούς χρειάζονται κατεπειγόντως οικονομική στήριξη. «Απειλείται η ύπαρξή τους αν δεν λάβουν τώρα χρήματα», τόνισε ο πρόεδρος της GastroSuisse, Καζιμίρ Πλάτσερ.

Τον Οκτώβριο, όταν άρχισε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η ομοσπονδία προειδοποιούσε ότι κινδύνευαν να χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας στον τομέα αυτόν. Τους δύο τελευταίους μήνες του έτους σχεδόν το 60% των επιχειρήσεων του τομέα αναγκάστηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους, μετά τις απολύσεις της άνοιξης και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και τρίτο κύμα απολύσεων.

Από την πλευρά της η USAM, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελβετία, ζήτησε από την κυβέρνηση να μην παρατείνει, ούτε να ενισχύσει τα μέτρα.

Η Ελβετία, μια χώρα 8,6 εκατομμυρίων κατοίκων, καταγράφει καθημερινά περίπου 4.000 κρούσματα της Covid-19. Την Παρασκευή τα κρούσματα ανέρχονταν συνολικά σε 476.000 και οι θάνατοι σε 7.545.