Νίκη με ανατροπή ο ΠΑΟΚ

Με την... ψυχή στο στόμα και με μέτρια απόδοση, ο ΠΑΟΚ νίκησε με ανατροπή τον αξιόμαχο Βόλο με 3-1 στην Τούμπα, χωρίς να ικανοποιήσει ωστόσο με την συνολική του απόδοση. Ο «Δικέφαλος» βρέθηκε πίσω στο σκορ και χρειάστηκε μια γενναία ανασύνταξη στην επανάληψη για να φτάσει στο «τρίποντο».

Με ψυχρολουσία για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι της Τούμπας. Μόλις στο 11' ο Βόλος αξιοποιώντας την χλιαρή είσοδο του «Δικεφάλου» στον αγώνα και την παθητική του παρουσία, άνοιξε το σκορ με τον Κιάκο, που με σουτ μέσα από την περιοχή παραβίασε την εστία του Πασχαλάκη για το 0-1. Οι φιλοξενούμενοι σύντομα έφτασαν σε μια δεύτερη μεγάλη διπλή ευκαιρία για το 0-2. Ηταν το 16', όταν ο Δουβίκας βρέθηκε σε τελική απέναντι από τον Πασχαλάκη, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ενήργησε σωτήρια, διαφυλάττοντας την εστία του από δεύτερο πλήγμα.

Ο ΠΑΟΚ που άρχισε να ξεδιπλώνεται κάπως επιθετικά, ισοφάρισε στο 29' με πέναλτι που εκτέλεσε ο Σβαμπ και το οποίο παραχώρησε ο Ριένστρα ακουμπώντας την μπάλα με το χέρι σε τακουνάκι του Σφιντέρσκι. Το πέναλτι ελέγχθηκε από το VAR πριν καταλογιστεί οριστικά και εκτελεστεί από τον Αυστριακό μέσο.

Ως την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου ο Βόλος ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο με αιφνιδιασμούς και καλή αμυντική λειτουργία, αντίθετα από τον ΠΑΟΚ που έδειξε από το ξεκίνημα αγωνιστική ασυνταξία και πλήρη έλλειψη αγωνιστικότητας, με παίκτες που δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν αλλά και να συνεργαστούν μεταξύ τους.

Στην επανάληψη ο Γκαρσία πέρασε στο γήπεδο τους Βιεϊρίνια και Ελ Καντουρί, αλλά η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να είναι άνευρος, με ευκαιριακές αντιδράσεις, έλλειψη συνοχής και πειραματικές πρωτοβουλίες. Στο 56' από σέντρα του Ζίφκοβιτς ο Ουάρντα επιχείρησε να παραβιάσει την εστία της πρώην ομάδας του, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 60' ο Βόλος πλησίασε το γκολ, αλλά το σουτ του Σάντος έφυγε ελάχιστα άουτ.

Για τον ΠΑΟΚ η ανατροπή και λύτρωση ήρθε στο 65', με κεφαλιά του Ινγκασον μετά από κόρνερ και πρώτη κεφαλιά ασίστ του Σφιντέρσκι.

Στο 74΄ σουτ του νεοεισελθόντα Κρμέντσικ έφυγε ελάχιστα άουτ και ο ΠΑΟΚ σταδιακά ανέβασε την απόδοσή του με τις αλλαγές που έκανε. Μάλιστα στο 82' ο Μουργκ έχασε εξ επαφής ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ που θα "κλείδωνε" νωρίτερα τη νίκη. Το ματς της Τούμπας ουσιαστικά ολοκληρώθηκε στο 90΄ με το τρίτο γκολ των γηπεδούχων, που σημείωσε ο Μίκαελ Κρμέντσικ, ο οποίος από κοντά είχε εύκολη δουλειά, πλασάροντας στην εστία του Κλέιμαν για το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Αντρ. Ζίφκοβιτς, Βιεϊρίνια, Ελ Καντουρί - Κλέιμαν, Κιάκος, Περέα, Δουβίκας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Κρέσπο, Περέιρα (46' Βιεϊρίνια), Εσίτι (46' Ελ Καντουρί), Σβαμπ, Α. Ζίβκοβιτς, Ουάρντα (84' Αουγκούστο), Τζόλης (78' Μουργκ), Σφιντέρσκι (67' Κρμέντσικ)

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπες): Κλέιμαν, Φεράρι, Γκρίλο (86' Ντεντάκης), Μήτογλου, Σάντος, Ριένστρα, Κιάκος (68' Μαρτίνες), Μπαρτόλο, Περέα (63' Νίνης), Ρενάτο, Δουβίκας.