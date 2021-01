Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Δείτε αναλυτικά πως κατανέμονται ανά περιοχή τα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας είναι 445, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 144738.

Από το σύνολο των 445 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 18 είναι εισαγόμενα και 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα κρούσματα σήμερα εμφανίζονται μειωμένα και συγκεκριμένα είναι 171 όταν χθες ανακοινώθηκαν 290. Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης μικρότερος σε σχέση με το Σάββατο, καθώς καταγράφονται 75 νέα σε σχέση με τα 92 της προηγούμενης ημέρας.

Η κατανομή των 445 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:

29 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

24 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

14 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

19 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

48 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

16 κρούσματα στην ΠΕ Νοτιου Τομέα Αθηνών

21 κρούσματα στην Π.Ε Πειραιώς

75 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

3 κρούσματα στην Π.Ε Ηρακλείου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θάσου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

8 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

9 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

11 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

17 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

5 κρούσματα στην Π.Ε Λασιθίου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 κρούσμα στην Π.Ε.Νήσων

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

5 κρούσματα στην Π.Ε Ρεθύμνου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

16 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων

2 κρούσματα υπό διερεύνηση

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: