Μέγκαν και Χάρι “έκλεισαν” τα social media

Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του εγκατέλειψαν τους λογαριασμούς τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα τους ενεργοποιήσουν ξανά...

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο έκτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου και η σύζυγός του Μέγκαν εγκατέλειψαν τους λογαριασμούς τους στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δεν σκοπεύουν να τους επανενεργοποιήσουν, γράφει σήμερα η βρετανική εφημερίδα The Sunday Times.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό τους στο Instagram, όπου είχαν περισσότερους από 10 εκατομμύρια «ακολούθους», στις αρχές Απριλίου του 2020, όταν αποχώρησαν επισήμως από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Μια πηγή προσκείμενη στο ζεύγος ανέφερε ότι «δεν προβλέπεται» να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για το νέο ίδρυμά τους, το Archewell, και ότι είναι «ελάχιστα πιθανό» να ενεργοποιήσουν ξανά τους προσωπικούς λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ζεύγος «βγήκε από την πλάνη του» από το «μίσος» που βίωσε στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και η Μέγκαν έκανε λόγο για μια «σχεδόν ανυπόφορη» εμπειρία από το τρολάρισμα στο διαδίκτυο.

«Μου είπαν ότι το 2019 ήμουν το πρόσωπο που δέχτηκε το περισσότερο τρολάρισμα στο διαδίκτυο», δήλωσε εκείνη στο podcast «Teenager Therapy», μιλώντας για το αίσθημα «απομόνωσης» και τις «συνέπειες» από τη διαδικτυακή παρενόχληση που υπέστη όταν ήταν έγκυος στον γιο της, τον Άρτσι.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, ο γιος της πρίγκιπας Κάρολος και ο εγγονός της Ουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, χρησιμοποιούν συχνά το Instagram, το Twitter και το Facebook για να προβάλουν τις επίσημες και φιλανθρωπικές δραστηριότητές τους.