Χωρισμένη στα δύο η Ιθάκη - σπεύδει κλιμάκιο μηχανικών στο νησί

Με αφορμή τα προβλήματα που προέκυψαν στην Ιθάκη από την ισχυρή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στο δρόμο του Αετού και κατόπιν συνεννόησης με τον δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα, την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, αποστέλλεται άμεσα κλιμάκιο μηχανικών στο νησί για την αντιμετώπισή τους.

Την απόφαση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

"Κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα, την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, αποστέλλεται άμεσα κλιμάκιο μηχανικών στο νησί της Ιθάκης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε στον δρόμο του Αετού εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Στεκόμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία, συνδράμοντας στο έργο της αυτοδιοίκησης, για να επιλύουμε τα προβλήματα του πολίτη. Η καθημερινότητά του, προτεραιότητά μας" αναφέρει ο κ. Πέτσας στην ανάρτησή του.

Το πρώτο πρόβλημα παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη όταν, συνεπεία του Ιανού, κατέρρευσε τμήμα της επαρχιακής οδού στην θέση «Μπρος Αετός» και έκτοτε η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται επισφαλώς και ουσιαστικά με την ευθύνη του οδηγού.

Εξ αιτίας των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών σημειώθηκε νέα κατολίσθηση και κατάρρευση του οδοστρώματος σε άλλη θέση στην ίδια περιοχή του «Μπρος Αετού» με αποτέλεσμα σχεδόν πλήρη αποκλεισμό της Βόρειας Ιθάκης και οπωσδήποτε αδυναμία προσπέλασης λεωφορείων και φορτηγών τροφοδοσίας.

