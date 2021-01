Αθλητικά

Όλα μηδέν στο Ατρόμητος - ΟΦΗ

Ισόπαλο το ματς Ατρόμητος - ΟΦΗ, με τις δύο ομάδες να... αλληλοεξουδετερώνονται απόλυτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο Ατρόμητος και ο ΟΦΗ στο γήπεδο του Περιστερίου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να... αλληλοεξουδετερώνονται απόλυτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άντεξαν ως το τέλος οι Κρητικοί, αν κι έπαιζαν με δέκα παίκτες (αποβολή Μεγιάδο) απ’ το 52’.

Οι δύο ομάδες μπήκαν αρκετά «σφιγμένες» στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ατρόμητο να «γράφει» την πρώτη καλή στιγμή στο 7’ με το σουτ του Γκάλο που πέρασε λίγο άουτ. Στο 10’ από σέντρα του Ουές ο πολύ δραστήριος Γρίβας μπήκε στην περιοχή κι έπιασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα απ’ την εστία του Μανδά. Στο 19’ οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε πτώση του Τομάσεβιτς έπειτα από σέντρα του Μανούσου, ενώ στο 29’ ο τελευταίος έχασε μοναδική ευκαιρία, όταν κινήθηκε κάθετα από ασίστ του Μουνίθ, πρόλαβε την έξοδο του Βάτερμαν, αλλά το τελείωμά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο ΟΦΗ βρήκε δίκτυα με ωραίο ξεπέταγμα του Γρίβα στο χώρο και εξαιρετικό πλασέ με το αριστερό, όμως το τέρμα δεν μέτρησε διότι ο επιθετικός της κρητικής ομάδας ήταν ελάχιστα μπροστά απ’ τον τελευταίο αμυντικό των γηπεδούχων (κάτι που επιβεβαιώθηκε κι από το VAR).

Ο ΟΦΗ ανέβασε κι άλλο την απόδοσή του, χάνοντας στο τελευταίο επτάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου δύο τεράστιες ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα. Στο 40’ από μπαλιά του Στάρτζεον, ο Ουές έφυγε μόνος του σε τετ-α-τετ με τον Μανδά, όμως νικήθηκε από τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ στο 45’+2’ από φάουλ του Μπαλογιάννη κι άστοχη έξοδο του Μανδά, ο Διαμαντής έπιασε την καρφωτή κεφαλιά, όμως σημάδεψε το δεξί δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «ισορροπίες» άλλαξαν από πολύ νωρίς, όταν στο 52’ ο Μεγιάδο πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη, μετά από δυνατό φάουλ πάνω στο Νάτσο και ο Ατρόμητος πήρε πλέον τα ηνία του αγώνα.

Στο 58’ ο Μουνίθ βρήκε λίγο χώρο έξω απ’ την περιοχή, όμως το πλασέ του πέρασε ένα μέτρο δίπλα απ’ το δοκάρι του Βάτερμαν, ενώ δύο λεπτά αργότερα ξανά η προσπάθεια του Ισπανού πέρασε λίγο άουτ. Στο 71’ ο ΟΦΗ έχασε την πρώτη τελική του μετά την αποβολή με ωραία κίνηση και πάσα του Σαρδινέρο προς τον Νέιρα, ο οποίος πλάσαρε άουτ.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να πιέζει στο τελευταίο 20λεπτο, όμως η άμυνα του ΟΦΗ και ο Βάτερμαν είχαν «απαντήσεις» σε όλες τις προσπάθειες των Μουνίθ και Χριστοδουλόπουλου, ενώ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων οι Κρητικοί έχασαν απίστευτη ευκαιρία για να «κλέψουν» το ματς, όμως ο Νέιρα δεν κατάφερε να νικήσει τον Μανδά.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)

Κίτρινες: Νάτσος, Τομάσεβιτς, Μανούσος - Λυμπεράκης, Μεγιάδο, Σαρδινέρο

Αποβολές: 52’ Μεγιάδο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι): Μανδάς, Τομάσεβιτς (77’ Μάτιτς), Γούτας, Γκαλβάο, Γκάλο, Χαρίσης (77’ Σάλομον), Νάτσος (77’ Κωτσόπουλος), Νταβιώτης (63’ Κιβρακίδης), Μουνίθ, Αγκάγιεφ (63’ Χριστοδουλόπουλος), Μανούσος.

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Βαφέας, Διαμαντής, Σελίμοβιτς (46’ Βούρος), Ουές, Νέιρα, Μεγιάδο, Λυμπεράκης (71’ Κοροβέσης), Μπαλογιάννης (46’ Στάικος), Στάρτζεον (84’ Τσιλιανίδης), Γρίβας (70’ Σαρδινέρο).