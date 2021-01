Life

Νέο ραντεβού στο Ντουμπάι δίνουν οι κοσμικοί της Ελλάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διοργάνωση ενός ακόμη πάρτι στο Ντουμπάι προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες. Έλληνες εργαζόμενοι στο εμιράτο μίλησαν στον ANT1.