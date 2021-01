Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Λισαβόνα - Με ποιους θα συναντηθεί

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκιεψή του στην Λισαβόνα.



Στην Πορτογαλία φθάνει το βράδυ της Κυριακής (10/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Δευτέρα (11/1), ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πορτογάλο ομόλογο του Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο και της ανάληψης της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Πορτογαλία για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Λισαβόνα την Δευτέρα (11/1) έχει ως εξής:

Στις 12:45, ώρα Ελλάδος, οι κ.κ Μητσοτάκης και Κόστα θα επισκεφτούν το κεντρικό κτήριο του Πορτογαλικού Πολεμικού Ναυτικού, όπου εδρεύει η Ακτοφυλακή.

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού θα είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

Στις 14:25, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο Sao Bento όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα .

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών.