Κοινωνία

Καταγγελία νοσηλεύτριας στον ΑΝΤ1 για πρόστιμο μετά από βάρδια! (βίντεο)

Νοσηλεύτρια καλείται να πληρώσει πρόστιμο που της επιβλήθηκε από αστυνομικό, ενώ επέστρεφε από τη βάρδια της σε κλινική covid. Τι είπε στον ΑΝΤ1.