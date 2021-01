Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: στα 1000 τα κρούσματα στο τέλος του μήνα (βίντεο)

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ μίλησε στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων, τις προβλέψεις για το λιανεμπόριο και τα έως τώρα δεδομένα.​