Κοινωνία

Συγκινούν οι γονείς που δώρισαν τα όργανα της 17χρονης κόρης τους (βίντεο)

Συγκινεί η απόφαση γονέων από το Ρέθυμνο, να δωρίσουν τα όργανα της 17χρονης κόρης τους, η οποία έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό οίδημα.