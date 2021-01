Κοινωνία

Κλοπή “μαμούθ” σε τραπεζικές θυρίδες: στο “μικροσκόπιο” βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας

Βίντεο από το υποκατάστημα της τράπεζας στο Χαλάνδρι εξετάζουν τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών, που προσπαθούν να εξιχνιάσουν την κλοπή μαμούθ από τις τέσσερις θυρίδες.

