Κοινωνία

Πυρκαγιά στον Πειραιά: μήνυση από την οικογένεια της 19χρονης (βίντεο)

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η οικογένεια 19χρονης, που έχασε τη ζωή της ύστερα από πυρκαγιά στον Πειραιά, τον περασμένο Ιούλιο.