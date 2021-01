Παράξενα

Lockdown: Γάμος με δεκάδες καλεσμένους και μουσική στη διαπασών ξεσήκωσε γειτονιά (βίντεο)

Ποιος κορονοϊός; "Έσπασαν" την καραντίνα και πήγαν σε γάμο παραβιάζοντας κάθε μέτρο προστασίας.

Χαμό προκάλεσε γάμος Ρομά που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 9 Ιανουαρίου, στη συνοικία Καμάρες Χαλκίδας.

Οι Ρομά που συγκεντρώθηκαν στον γάμο έφταναν περίπου τους 40, παραβιάζοντας τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Επιπλέον, η μουσική έπαιζε στη διαπασών, προκαλώντας την οργή των γειτόνων, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, όπως αναφέρει το egnomi.gr

Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που πήγαν στο σημείο, προχώρησαν μόνο σε συστάσεις…

Πηγή: egnomi.gr