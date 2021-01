Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους άνω των 85 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα. Πώς θα ορίζεται το ραντεβού. Πότε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου "Ελευθερία".

Το απόγευμα της Δευτέρας θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για τα ραντεβού των πολιτών ηλικίας 85 ετών και άνω, για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η παρουσίαση της πλατφόρμας , θα γίνει στην αυριανή τακτική ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης, που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας στις 18:00. Η λειτουργία της για τους πολίτες ηλικίας 85 ετών και άνω, θα ξεκινήσει αμέσως μετά.

Στις 20 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου "Ελευθερία" με τον εμβολιασμό των υγειονομικών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Επίσης, μέχρι 20 Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού των φιλοξενουμένων και εργαζομένων σε οίκους ευγηρίας, μονάδες χρόνιας φροντίδας και κέντρα αποκατάστασης. Αναμένεται να εμβολιασθούν περίπου 120.000 άτομα.

Μέχρι χθες, Σάββατο 9 Ιανουαρίου είχαν εμβολιασθεί με την πρώτη δόση του εμβολίου 40.163 άτομα. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του μήνα να εμβολιαστούν 220.000 άτομα, έχοντας εξασφαλίσει για αυτούς και τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer.

Έλεγχος κριτηρίων πριν από τον προγραμματισμό ραντεβού

Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας με τους εξής τρόπους:

Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρμογή.

Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιοκωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

Προγραμματισμός Ραντεβού

Εάν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση θα του έρχεται αυτόματα μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιβεβαιώσει το ραντεβού:

Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034.

Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία.

Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός

Υπενθύμιση Ραντεβού Εμβολιασμού

Τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ.), αλλά και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί.

Διενέργεια Εμβολιασμού

Ο πολίτης δίνει τον κωδικό-αριθμό ραντεβού ή το QR Code και το ταυτοποιητικό στοιχείο (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), στο προσωπικό των Κέντρων Εμβολιασμού. Το προσωπικό, αξιοποιώντας την εφαρμογή ραντεβού στα tablets, θα σαρώνει το QR Code ή θα αναζητά με βάση τον κωδικό-αριθμό το ραντεβού και θα το επιβεβαιώνει.

Στη συνέχεια, θα απαντάται το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο πριν από τον εμβολιασμό, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο γενικές ερωτήσεις, όσο και συγκεκριμένες ανάλογα με το εμβόλιο που πρόκειται να χορηγηθεί. Βάσει των απαντήσεων στις ερωτήσεις, και αφού ο ιατρός αξιολογήσει την κλινική εικόνα, παίρνει την απόφαση αν θα προχωρήσει στον εμβολιασμό και θα διενεργήσει συνταγογράφηση. Επίσης, το Εμβολιαστικό Κέντρο καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία της συσκευασίας των εμβολίων, που χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό του πολίτη. Με το τρόπο αυτό, ενισχύεται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Τέλος, η εφαρμογή ενημερώνει τον γιατρό για την ημερομηνία και ώρα της επανάληψης του εμβολίου.