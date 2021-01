Κοινωνία

Κορονοϊός: τι έδειξαν τα τεστ σε εκπαιδευτικούς

Τα τεστ διενεργήθηκαν από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, με τους εκπαιδευτικούς να προσέρχονται μαζικά και να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αρνητικά βγήκαν όλα τα rapid tests στους εκπαιδευτικούς που πραγματοποίησε τις δύο τελευταίες ημέρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εν όψει της αυριανής λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων.

Τα τεστ, που είχαν προαιρετικό χαρακτήρα, διενεργήθηκαν από κλιμάκια του ΕΟΔΥ χθες και σήμερα, με τους εκπαιδευτικούς να προσέρχονται μαζικά και να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Συνολικά διενεργήθηκαν 784 τεστ, τα οποία στο σύνολό τους ήταν αρνητικά.

Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει η αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Ακριτίδου, όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου έχουν εξοπλιστεί με μεγάλες ποσότητες καθαριστικών και απολυμαντικών, ενώ θα λειτουργούν και με αυξημένο προσωπικό καθαριότητας, καθώς οι καθαριστές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μεταφερθούν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας.