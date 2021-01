Κόσμος

Έλληνας πρόεδρος των Αστυνομικών στο Καπιτώλιο: δεν περίμενα ποτέ να βιώσω κάτι τέτοιο

Πώς έζησε τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, ο επί 19 χρόνια αστυνομικός στο σώμα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ και τωρινός πρόεδρος της ένωσης των αστυνομικών του.

Στα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το μεσημέρι της 6η Ιανουαρίου, αναφέρθηκε ο Έλληνας πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών του Καπιτωλίου, Κώστας «Gus» Παπαθανασίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα "Καθημερινή" τονίζει ότι δεν πίστευε ποτέ, στα 19 χρόνια της υπηρεσίας του στο σώμα, ότι θα μπορούσε να παραβιαστεί το Καπιτώλιο.

Ο ίδιος δηλώνει πως η αστυνομία ήξερε πως θα υπήρχαν διαδηλώσεις, πως θα ήταν πολύς κόσμος μαζεμένος στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη. «Απλώς δεν ξέραμε πως θα έμπαιναν μέσα στο Καπιτώλιο», τονίζει, συμπληρώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό μετά τον Αγγλοαμερικανικό πόλεμο του 1812. Είπε πως η διοίκηση του Σώματος απέτυχε να διαχειριστεί αυτή την κρίση: «νομίζω πως δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι για κάτι αυτού του μεγέθους», αναφέρει.

Πριν την έφοδο όλων αυτών των οπαδών του Τραμπ βρέθηκαν εκρηκτικά σε δύο σημεία κοντά στο Καπιτώλιο, όπου μετέβησαν αστυνομικοί. «Εγινε ταυτόχρονα, πιστεύω ήταν βάσει σχεδίου», λέει ο κ. Παπαθανασίου, ούτως ώστε να απομακρυνθούν μέλη του Σώματος από το Καπιτώλιο. «Αλλά ακόμα και να είχαμε τους διπλάσιους αστυνομικούς του Σώματος μας εκεί, πάλι θα είχαν κατακλυστεί από το πλήθος των ανθρώπων που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο», συμπλήρωσε. Ο αρχηγός του Σώματος δεν ζήτησε εγκαίρως την βοήθεια της Εθνοφρουράς, οι αστυνομικοί δεν είχαν εγκαίρως ενισχύσεις, είπε ο κ. Παπαθανασίου, τονίζοντας πως η ηγεσία και το τμήμα πληροφοριών απέτυχαν στην προετοιμασία και στη διαχείριση της κρίσης αυτής, την οποία αποκαλεί ένα «εγερτήριο ξύπνημα», τόσο για την χώρα όσο και για την αστυνομία.

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο από την έφοδο της Τετάρτης, πολλοί σχολίασαν ότι η αστυνομία ουσιαστικά άφησε τον όχλο να περάσει, ενώ άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τόνισαν ότι η αντιμετώπιση της αστυνομίας δεν θα ήταν η ίδια αν είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο οι διαδηλωτές του Black Lives Matter. Ο κ. Παπαθανασίου, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλώρινα αλλά μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι προσβάλλεται όταν ακούει κάτι τέτοιο. «Οι αστυνομικοί μας έκαναν ότι μπορούσαν με ό,τι είχαν, ήταν κατακλυσμένοι, δεν ήταν αμελείς», σημείωσε, ενώ διαφώνησε κάθετα ότι οι διαδηλωτές του Black Lives Matter αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά. Σχετικά με ένα βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός αρχίζει να ανεβαίνει τις σκάλες του Καπιτωλίου, ωθούμενος σε υποχώρηση από ένα γκρουπ οπαδών του Τραμπ, ο κ. Παπαθανασίου είπε πως ο αστυνομικός έπραξε σωστά μην κάνοντας κάτι μέχρι να έρθουν ενισχύσεις, γιατί μάλλον φοβόταν για τη ζωή του και γιατί η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εκτροχιαστεί περισσότερο αν είχε κινηθεί διαφορετικά. Όσον αφορά στην 35χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μετά από πυροβολισμό στο στήθος, ο ίδιος απάντησε πως ο θάνατος της διερευνάται.

Τη στιγμή που εξελισσόταν τα απίστευτα γεγονότα της Τετάρτης, γινόταν τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα που δεν προλάβαινε να νιώσει κάτι και όπως είπε χαρακτηριστικά, η μόνη του σκέψη ήταν το πως θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Αργότερα όμως ένιωσε θυμό και αποθάρρυνση. «Ήταν το κάτι άλλο», σημείωσε ο κ. Παπαθανασίου, τονίζοντας πως είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτο ότι αυτό συνέβη στην Ουάσινγκτον όπου υπάρχουν τόσες αστυνομικές υπηρεσίες και η Εθνοφρουρά. Όσον αφορά στο γιατί η Εθνοφρουρά δεν ενίσχυσε την αστυνομία νωρίτερα, ο κ. Παπαθανασίου απάντησε: «δεν είναι πως δεν ήθελαν, αυτή είναι μία ερώτηση για τον αρχηγό της αστυνομίας».

Ο Στίβεν Σαντ, επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου, και δύο άλλοι αξιωματούχοι υπέβαλαν την παραίτησή τους την Πέμπτη, αλλά ο κ. Παπαθανασίου επιμένει πως αυτές οι παραιτήσεις δεν αρκούν και ότι όλοι οι επικεφαλής που είχαν υπηρεσία, όπως και όποιος ήταν υπεύθυνος της υπηρεσίας πληροφοριών την Τετάρτη, πρέπει να παραιτηθούν ή να υποβιβαστούν. «Για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να δουλέψουμε στο Κογκρέσο για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα και πιο ασφαλή», σχολίασε.

Ένας από τους πέντε ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στην Τετάρτη ήταν ο αστυνομικός Μπράιαν Σίκνικ, ο οποίος σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας υπέκυψε στους τραυματισμούς που απέκτησε καθώς «προστάτευε το Καπιτώλιο των Η.Π.Α.». Ο κ. Παπαθανασίου είπε πως ήταν τυχεροί που οι τραγικές απώλειες δεν είναι ακόμα περισσότερες, κάτι που θα μπορούσε να είχε συμβεί αν το πλήθος κόσμου που έκανε έφοδο στο Καπιτώλιο διέθετε όπλα ή εκρηκτικά. «Η αστυνομική αρχή δεν πρέπει ποτέ να εμπλέκεται πολιτικά αλλά ελπίζω, σε ένα πολιτικό επίπεδο, το Κογκρέσο να δουλέψει σύσσωμο για να εξομαλύνει την ένταση στη χώρα, για να ενώσει τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα, αντί να τους χωρίζει» κατέληξε ο κ. Παπαθανασίου.

Πηγή: Καθημερινή