Αθλητικά

Βαλένθια: Νίκη μετά από δύο μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “νυχτερίδες” σταμάτησαν τις “χαμηλές πτήσεις” και αποσπάστηκαν από την επικίνδυνη ζώνη του βαθμολογικού πίνακα.

Η Βαλένθια έβαλε τέλος στον αγωνιστικό της κατήφορο, επικρατώντας εκτός έδρας της Βαγιαδολίδ με 1-0, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της LaLiga, χάρις ένα γκολ του Σολέρ στο 76ο λεπτό.

Οι “νυχτερίδες” μετρούσαν 5 ισοπαλίες και 3 ήττες μετά τη μεγάλη νίκη τους επί της Ρεάλ Μαδρίτης (4-1) στις 8 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να “βυθιστούν” βαθμολογικά. Ωστόσο, με τη νίκη τους στο “Estadio Jose Zorilla”, κατάφεραν να αποσπαστούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Νωρίτερα, η Κάντιθ επέστρεψε μετά από πέντε ματς στις επιτυχίες, επικρατώντας με 3-1 της Αλαβές. Οι “νεοφώτιστοι”, που έχουν νικήσει Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, εκμεταλλεύθηκαν την αποβολή του Αλμπέρτο Ροντρίγκεθ στο 50΄, ενόσω το ματς ήταν ισόπαλο 1-1, και εξασφάλισαν το “τρίποντο” που τους διατηρεί μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού.