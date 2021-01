Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Κλείδωσε” η άφιξη του Όντετ Κάτας

Ο 46χρονος πρώην παίκτης των “πράσινων” επιστρέφει στην Αθήνα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του “τριφυλλιού”.

Την Πέμπτη αναμένεται στην Αθήνα ο Όντετ Κάτας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Ο πρώην παίκτης των “πράσινων” θα επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα την επομένη του αγώνα Χάποελ Ιερουσαλήμ-Τουρκ Τέλεκομ, για το Basketball Champions League.

Καθώς ο συγκεκριμένος αγώνας είναι κρίσιμος όσον αφορά στην πρόκριση των Ισραηλινών στην επόμενη φάση, η διοίκηση της Χάποελ ζήτησε από τον 46χρονο τεχνικό να κοουτσάρει για τελευταία φορά πριν αποχωρήσει για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτας το δέχτηκε, ενημέρωσε την “πράσινη” ΚΑΕ και ταξιδεύει την Πέμπτη για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους, με όρο για “opt out” από πλευράς Παναθηναϊκού το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Όντεντ Κάτας, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη διετία 1999-2001 αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, ως διάδοχος του Γιώργου Βόβορα, απέναντι στον Άρη, στο Αλεξάνδρειο, την ερχόμενη Κυριακή (19:00), σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Basket League.