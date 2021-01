Κοινωνία

Ανοικτά σχολεία: Ανησυχία και αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς

Επιστροφή των μαθητών σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Τα μέτρα προφύλαξης και οι συστάσεις του Υπουργείου Υγείας.

Τα παιδιά ετοίμασαν το πρωί τις σχολικές τσάντες τους για να επιστρέψουν στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, εν μέσω όμως ανησυχίας τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς.

Οι διαφορετικές ώρες προσέλευσης αλλά και το άνοιγμα όλων των εισόδων των σχολείων, δεν μειώνει την αγωνία για τη δημιουργία συνωστισμού έξω από τα σχολεία.

Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους, ενώ θα πρέπει τα σχολεία να είναι εξοπλισμένα με αντισηπτικά.

Ειδικά μέτρα θα ισχύουν για τα κυλικεία, σχετικά με τη λειτουργία τους και τα προϊόντα που θα μπορούν να παρέχουν προς πώληση.

Από το Υπουργείο Υγείας συνιστάται η μεταφορά και η παραλαβή των παιδιών να γίνεται κατά το δυνατόν από το ίδιο πρόσωπο. Στην ίδια εγκύκλιο γίνεται εκτενής αναφορά στον αερισμό των αιθουσών, οι οποίες θα πρέπει να αερίζονται τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη του σχολικού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα πρέπει να ανοίγουν πλήρως για 5 λεπτά ανά 20λεπτο, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να αερίζονται συνεχώς.

Εν τω μεταξύ, οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου ετοιμάζουν τη σχολική τσάντα για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, εφόσον οι ειδικοί ανάψουν το “πράσινο φως”.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως ανάρτηση του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, στο twitter, στην οποία αναφέρει: «Μεταξύ του πατέρα που ζητά να ανοίξει το μαγαζί του και του παιδιού που θέλει να πάει στους συμμαθητές και τη δασκάλα του, νομίζω προηγείται ο πατέρας. Καλύτερα να έρθει εισόδημα στο σπίτι και να συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση.»