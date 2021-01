Κοινωνία

Ανατίναξαν αυτοκίνητο δημοσιογράφου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο έξω από στούντιο τηλεοπτικού σταθμού.

Έκρηξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο αυτοκίνητο του δημοσιογράφου Γιώργου Σφακιανάκη το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από στούντιο τηλεοπτικού σταθμού στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην οδό Στουντίου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο δημοσιογράφος την ώρα της έκρηξης εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό. Έδωσε κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.