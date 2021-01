Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοικοι έσπευσαν να εκκενώσουν το κτίριο, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 5ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Πράσινου Λόφου στο Νέο Ηράκλειο.

Επί τόπου έσπευσαν 13 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Η γυναίκα που μενει στο διαμέρισμα, καθώς και άλλοι ένοικοι, εγκατέλειψαν το κτήριο μέσω του κλιμακοστασίου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να σβήσουν τη φωτιά, χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από κεριά ρεσό που είχε ανάψει η γυναίκα που μένει στο διαμέρισμα.