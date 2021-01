Πολιτική

Σχολεία - Συρίγος στον ΑΝΤ1: Πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Παιδείας για την επιστροφή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα σχολεία και για τα Πανεπιστήμια.

Ως το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα, χαρακτήρισε το άνοιγμα δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και σχολείων ειδικής αγωγής, ο Υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο κ. Συρίγος τόνισε πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προφύλαξης τόσο μέσα στα σχολεία όσο για την αποφυγή συνωστισμού των γονέων έξω από αυτά.

Ο Υφυπουργός Παιδείας άκουσε την διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, η οποία ζήτησε από τους γονείς κουβερτούλα για τα παιδιά, προκειμένου να μην κρυώσουν κατά τον σχολαστικό αερισμό των σχολικών αιθουσών. Επεσήμανε πως πρέπει να αερίζονται συνεχώς οι αίθουσες, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών, συμπληρώνοντας πως είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζουμε.

Ερωτηθείς για το σενάριο επιστροφής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα σχολεία, ο κ. Συρίγος διευκρίνισε πως τον πρώτο λόγο τον έχει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων. Στόχος, είπε, είναι να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας περιμένει τις σχετικές εισηγήσεις των επιστημόνων για το πώς θα γίνει και με τι κριτήρια.

Τέλος, ο κ. Συρίγος είπε πως θα συνεχιστεί και το επόμενο εξάμηνο η τηλεκπαίδευση στα Πανεπιστήμια.