Κόσμος

Κυπριακό: με την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ συναντάται ο Αναστασιάδης

Έντονες διαβουλεύσεις για την προετοιμασία της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό, τον επόμενο μήνα.

Tην ειδική απεσταλμένη του γγ των ΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν Λουτ, θα δεχθεί στις 10:30 στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Μετά το ταξίδι που πραγματοποίησε στην Κύπρο στις αρχές Δεκεμβρίου 2020, η κυρία Λουτ βρίσκεται εκ νέου στη Λευκωσία, προκειμένου να πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ, στο πλαίσιο προετοιμασίας άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση της κυρίας Λουτ με τον Ερσίν Τατάρ έχει προγραμματισθεί για τις 14:30 το μεσημέρι.